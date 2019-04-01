В штабе Зеленского рассказали, что думают о премьерстве Тимошенко

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Понедельник, 1 апреля 2019, 15:29

В штабе Владимира Зеленского опровергают слухи об объединении с "Батькивщиной" и возможное назначение премьер-министром Юлии Тимошенко после победы кандидата-шоумена.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

"О каком премьерстве (Юлии Тимошенко - ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство – это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия "Слуга народа" в большом объеме появится только осенью", - заявил Разумков.

Напомним:

  • Нардеп Мустафа Найем сообщил, что кандидаты в президенты Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский ведут переговоры о создании коалиции во втором туре президентских выборов.
  • Согласно результатам экзит-полов и данных 80% голосов, Юлия Тимошенко не проходит во второй тур.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первом.

Темы: Тимошенко Зеленский выборы президента 2019


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