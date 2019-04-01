Явка за рубежом упала на 27% с 2014 года – Климкин

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Понедельник, 1 апреля 2019, 16:03

В первом туре выборов президента 2019 года явка на зарубежных участках существенно упала по сравнению с президентскими выборами 2014 года.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин написал в Facebook.

"Все обсуждают результаты выборов. Все, кто имеет, что сказать, и те, кто не имеет. Но меня беспокоит вот что", – отметил он.

"В 2014 году на избирательных участках проголосовали почти 73 тысяч украинцев, в первом туре в этом году – чуть более 53 тысяч. Какая-то горькая получается арифметика", – констатировал министр.

В процентном измерении разница явки составила 27,4%.

Климкин выразил уважение ко всем, кто пришел проголосовать.

"Как бы пафосно это ни звучало, гражданский долг должен быть одинаково важен для всех украинцев. Мы – часть единой политической нации и должны ее укреплять своей сознательной гражданской позицией", – добавил он.

За рубежом 31 марта проголосовали 53 126 украинцев. По данным подсчета 98% протоколов, за Петра Порошенко там проголосовали 38,58% избирателей, за Владимира Зеленского – 26,14%, за Анатолия Гриценко – 10,61%.

Итоги голосования за рубежом
Итоги голосования за рубежом
ЦИК

"Европейская правда" напоминает, что на избирательных участках за рубежом, в частности в Европе, возникли очереди. Такая ситуация наблюдалась в Польше с самого утра воскресенья.

Также в Германии были очереди на всех участках. С тем же столкнулись украинцы в Праге и Таллинне.

Темы: выборы президента 2019 виборы Климкин мир


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