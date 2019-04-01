В ОБСЕ обеспокоены агитацией генпрокурора Луценко за Порошенко

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Понедельник, 1 апреля 2019, 18:04

Прямое участие генерального прокурора Украины Юрия Луценко в поддержке нынешнего президента Петра Порошенко в избирательной кампании вызвало беспокойство у совместной миссии иностранных наблюдателей.

Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента, передает "Интерфакс-Украина".

"По словам собеседников БДИПЧ ОБСЕ и сообщениям СМИ, он (Ю.Луценко – ИФ) появился на форуме по выдвижению действующего президента и сделал ряд заявлений, в том числе на своей личной странице в Facebook, которые поставили под сомнение независимость его ведомства", - говорится в предыдущем докладе миссии.

Кроме того, наблюдатели отметили, что несколько кандидатов являются предметами уголовного расследования, которое продолжается, а три расследования было начато после того, как они объявили о своем участии в выборах.

В миссии отметили, что заседания Совета регионального развития, созданного П.Порошенко в 2015 году, были использованы в качестве платформы для кампании действующего президента в различных областях Украины, и П.Порошенко провел большое количество официальных рабочих визитов за время избирательной кампании, часто используя их для ее проведения.

Напомним:

  • Первый тур выборов состоялся 31 марта. Сейчас Центральная избирательная комиссия обработала 80,33% протоколов, по предварительным результатам, Владимира Зеленскогоподдержали 30,41% избирателей, а Петра Порошенко - 16,03%.
  • Второй тур выборов состоится 21 апреля.
  • Согласно соцопросам, проведенным накануне первого тура выборов, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу пророчили первому.
  • В избирательном штабе Петра Порошенко считают, что их кандидат в президенты, действующий глава государства имеет больший резервдля отбора голосов во втором туре выборов чем Владимир Зеленский.

Темы: ОБСЕ выборы президента 2019 Луценко


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