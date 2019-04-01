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Европарламент: выборы в Украине прошли в сложной ситуации и были конкурентными

Понедельник, 1 апреля 2019, 18:37

Первый тур президентских выборов в Украине был конкурентным, а голосование проходило в сложном контексте, в частности, из-за ситуации в Крыму и в восточных регионах.

Об этом говорится в заявлении главы делегации Европарламента по наблюдению за выборами Дариуша Росати, сообщает "Европейская правда".

"Давайте смотреть на вещи реально и называть их своими именами: Украина воюет с тех пор, как Россия направила войска для аннексии Крыма, оккупировала части Донецкой и Луганской областей и постоянно оказывает военную и политическую поддержку сепаратистам. Прямыми последствиями этого стали 13000 жертв, сотни тысяч раненых, миллионы беженцев и внутренне перемещенных лиц, массовые нарушения права человека, гуманитарная катастрофа, опустошение и разрушения: это контекст этих выборов, и мы все должны иметь это в виду", - сказал Росати.

Он отметил, что выборы были конкурентными, поскольку ни один кандидат не мог быть четко определен как вероятный победитель.

"Выбор кандидатов был как минимум большим и разнообразным, представлял широкий спектр политических альтернатив, хотя лишь 5 из 39 кандидатов были женщинами", - сказал евродепутат.

Однако наблюдатели отметили ряд недостатков: единый избирательный кодекс не был принят вовремя, несмотря на давнее обязательство украинских властей; сообщалось о случаях покупки голосов и нецелевого использования административного ресурса; нейтралитет некоторых высокопоставленных ставится под сомнение из-за их предвыборой деятельности.

"Явно несбалансированный и неравный доступ кандидатов к СМИ, к сожалению, подкрепленный предвзятым освещением определенных кандидатов и кампании; между кандидатами не было настоящей дискуссии; процесс оставался слишком громоздким, длительным и сложным для слишком большого количества избирателей для регистрации или голосования, от внутренних трудовых мигрантов до украинцев, проживающих за рубежом. Мы искренне ожидаем, что это будет исправлено в срок до парламентских выборов в конце этого года", - говорится в заявлении.

Евродепутаты отметили, что дезинформация сыграла важную роль в этой кампании, хотя невозможно точно оценить и количественно определить ее влияние на избирателей.

Темы: Европарламентвыборы президента 2019
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