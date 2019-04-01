Новости 1 апреля: результаты выборов и договор о "дружбе" с Россией
Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу, Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше, чем в 2017, а ОБСЕ признала украинские выборы президента свободными — новости, которые были актуальны 1 апреля.
О процентах и кандидатов
По состоянию на 22:30 ЦИК обработала более 95% протоколов — согласно им у Зеленского 30,23% голосов, а у Порошенко 15,94%. Тимошенко третья — у нее 13,40%.
О "дружбе" с РФ
Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу — этот документ был заключен в 1997 году.
О заработке Порошенко
Порошенко задекларировал в 100 раз больший доход, чем в 2017 году, - было 1,63 млн грн, а стало 1,56 млрд грн.
О ОБСЕ и выборах в Украине
"Это были конкурентные выборы", — в ОБСЕ признали украинские выборы президента свободными.
О других важных новостях
"Общественное" пригласило Порошенко и Зеленского принять участие в теледебатах — эфир запланирован на 19 апреля. Кандидаты имеют право отказаться.
"Наблюдается аномальный результат пока еще действующего президента", — штаб Бойко заявил о попытках пересмотреть или переписать протоколы в базовых районах для "Оппозиционной платформы – За жизнь".
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