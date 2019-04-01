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Новости 1 апреля: результаты выборов и договор о "дружбе" с Россией

Понедельник, 1 апреля 2019, 22:25

Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу, Порошенко в прошлом году заработал в 100 раз больше, чем в 2017, а ОБСЕ признала украинские выборы президента свободными — новости, которые были актуальны 1 апреля.

О процентах и ​​кандидатов

По состоянию на 22:30 ЦИК обработала более 95% протоколов — согласно им у Зеленского 30,23% голосов, а у Порошенко 15,94%. Тимошенко третья — у нее 13,40%.

О "дружбе" с РФ

Договор о дружбе Украины с Россией утратил силу — этот документ был заключен в 1997 году.

О заработке Порошенко

Порошенко задекларировал в 100 раз больший доход, чем в 2017 году, - было 1,63 млн грн, а стало 1,56 млрд грн.

О ОБСЕ и выборах в Украине

"Это были конкурентные выборы", — в ОБСЕ признали украинские выборы президента свободными.

О других важных новостях

"Общественное" пригласило Порошенко и Зеленского принять участие в теледебатах — эфир запланирован на 19 апреля. Кандидаты имеют право отказаться.

"Наблюдается аномальный результат пока еще действующего президента", — штаб Бойко заявил о попытках пересмотреть или переписать протоколы в базовых районах для "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019Росcиядипломатические отношенияОБСЕПорошенко
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