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ЦИК обработала 100% протоколов в Полтавской области

Вторник, 2 апреля 2019, 04:08

Полтавская область стала первой, где Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Отмечается, что по региону приняли участие в голосовании 735 906 избирателей.

Больше всего голосов в Полтавской области набрал Владимир Зеленский (35.62%), на втором месте - Юлия Тимошенко (15,86%), на третьем - Петр Порошенко (10,60%).

Юрий Бойко в регионе набрал 9,49%, Игорь Смешко - 7,66%, Олег Ляшко - 7,54%; Анатолий Гриценко - 5,27%, Александр Вилкул - 2,09%, Руслан Кошулинский - 1,06%, другие кандидаты - менее 1%.

В целом по Украине по состоянию на 04:08 2 апреля ЦИК обработала 97,50% протоколов, лидирует Владимир Зеленский (30,24%), на втором месте Петр Порошенко (15,93%), на третьем - Юлия Тимошенко (13,39 %).

1,18% избирательных бюллетеней признаны недействительными.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвыборы президента 2019Полтава
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