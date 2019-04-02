Дети журналиста Хашогги получили компенсацию после убийства отца - СМИ

Власти Саудовской Аравии ежемесячно выплачивают детям убитого журналиста Джамаля Хашогги компенсацию в тысячах долларов. Также дети Хашогги получили дома стоимостью до 4 млн долларов.

Об этом пишет газета The Washington Post.

"Выплаты 4 детям Хашогги - 2 сыновьям и 2 дочерям - являются частью усилий Саудовской Аравии для достижения долгосрочной договоренности, чтобы они были сдержанными в публичных заявлениях об убийстве отца", - говорится в статье.

По данным издания, каждый из детей получил дом в портовом городе Джидда стоимостью до 4 млн долларов.

"Салах, старший из детей, планирует продолжать жить в королевстве, а другие, которые живут в Соединенных Штатах, вероятно, продадут дома", - пишет газета.

Кроме того, дети убитого журналиста получают $10 тысяч или более в месяц и могут получить еще больше (десятки миллионов долларов) после суда над людьми, которых обвинили в причастности в убийстве Хашогги.

Отмечается, что дети не критиковали правительство Саудовской Аравии в течение нескольких месяцев после убийства.

Как сообщил изданию источник, король Салман одобрил платежи в конце прошлого года как признание того, что "произошла большая несправедливость".

В то же время один из саудовских чиновников опроверг утверждение, что компенсация предоставляется в попытке призвать детей хранить молчание. По его словам, выплаты соответствуют традиции страны оказывать поддержку жертвам преступлений.

Напомним: