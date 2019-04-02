Захваченные моряки: раненный идет на поправку, еще 4-х возили к психиатру

Захваченным россиянами украинским морякам Денису Гриценко, Михаилу Власюку, Андрею Драчу и Вячеславу Зинченко 26 марта провели психиатрическую экспертизу без адвоката.

Об этом Денис Гриценко рассказал во время следственных действий 1 апреля, сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.

"Гриценко рассказал, что 26 марта его, Михаила Власюка, Андрея Драча и Вячеслава Зинченко вывозили в институт Сербского для проведения психиатрической экспертизы. Экспертиза проходила в отсутствие адвокатов" – написал Полозов.

1 апреля следствие выдало постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о присутствии адвоката при проведении экспертизы.

"В ходе экспертизы Денис Гриценко ответил на вопросы экспертов в рамках ст. 17 III Женевской конвенции, регламентирующей правила поведения военнопленного при производстве допроса. Отвечать на вопросы по фактическим обстоятельствам Денис Гриценко отказался", – сообщил Полозов.

"Рассказал, что возили их весь день, вместе с Захарченко, Арашуковым и другими знаменитыми "постояльцами" Лефортово. На несколько часов завозили на сборку в Бутырку для пересадки в другой автозак", – добавил он.

1 апреля следствие ознакомило Дениса Гриценко и его адвокатов с двумя постановлениями о назначении экспертизы боевых модулей на артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск".

"Защита возражала против назначения данной экспертизы, поскольку следователь, вынесший постановление, не индивидуализировал вооружение, передаваемое экспертам. Не указал количество и серийные номера предметов", – сообщил Полозов.

Также было заявлено ходатайство о приобщении доклада УВКПЧ ООН, согласно которому все 24 захваченных военных моряка наделены статусом военнопленных и находятся под защитой III Женевской конвенции.

По словам Полозова, Гриценко был в хорошем настроении. "Чувствует себя бодро. Все передачки получил в полном объеме. Буквально накануне передали письма (за январь)", – отметил адвокат.

Кроме того, 1 апреля состоялись следственные действия с военнопленным моряком Василием Сорокой.

Как сообщил адвокат Сергей Бадамшин, по ходу следственного действия были заявлены ходатайства и заявления.

"Главная новость на сегодня: Василий идёт на поправку. Оттёк руки наконец-то спал. Раны зажили, сегодня после следственных действий должны были снять швы. Но ещё длительное время придётся ходить с гипсом. Поэтому о восстановлении функций пока говорить преждевременно, но очень на это надеемся", – отметил адвокат.

"Настроение традиционно на позитиве. Передаёт всем привет. Цензура Лефортово наконец-то пропустила долгожданные письма от близких", – добавил Бадамшин.

Напомним: