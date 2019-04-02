Лукашенко настаивает на углублении союза РФ и Беларуси

3342 просмотра 3342 просмотра
Вторник, 2 апреля 2019, 10:20

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо углублять белорусско-российскую интеграцию.

Об этом он сказал к 20-летию создания Союзного государства Беларуси и России, передает пресс-служба белорусского президента.

По его словам, преимущества интеграции уже ощущают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.

Он отметил, что необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество у устранять искусственные барьеры во всех отраслях, и в частности, в экономике.

"День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее", - сказал Лукашенко.

Напомним:

  • Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
  • В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
  • 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
  • После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
  • Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
  • На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.
  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.

Темы: Беларусь Лукашенко Росcия


powered by lun.ua
По теме
РФ выделит Беларуси 600 млн долларов кредита на погашение старого долга 2 апреля 2019, 00:11
Стало известно, кого поддержали украинцы в Беларуси 1 апреля 2019, 01:27
Российских журналистов не пустили на избирательный участок в Минске 31 марта 2019, 15:52
Все новости
Главные новости
Полторак при увольнении с военной службы получил 2 миллиона выплат
В Европарламенте недовольны ростом экспорта украинской курятины в ЕС
Гривня спокойно отреагировала на результаты выборов
Зеленский опережает Порошенко вдвое, Тимошенко теряет шанс
Все новости
еда

8 советов, как уменьшить размер порции

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

Поиск по сайту
Архив
Весь архів