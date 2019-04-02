Лукашенко настаивает на углублении союза РФ и Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо углублять белорусско-российскую интеграцию.

Об этом он сказал к 20-летию создания Союзного государства Беларуси и России, передает пресс-служба белорусского президента.

По его словам, преимущества интеграции уже ощущают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.

Он отметил, что необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество у устранять искусственные барьеры во всех отраслях, и в частности, в экономике.

"День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее", - сказал Лукашенко.

Напомним: