Лукашенко настаивает на углублении союза РФ и Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимо углублять белорусско-российскую интеграцию.
Об этом он сказал к 20-летию создания Союзного государства Беларуси и России, передает пресс-служба белорусского президента.
По его словам, преимущества интеграции уже ощущают миллионы белорусов и россиян, а между странами нет отчужденности.
Он отметил, что необходимо и далее расширять белорусско-российское сотрудничество у устранять искусственные барьеры во всех отраслях, и в частности, в экономике.
"День единения народов Беларуси и России символизирует твердую приверженность наших стран многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее", - сказал Лукашенко.
Напомним:
- Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что в планах России присоединить Беларусь и вплотную приблизится к границам Западной Европы.
- В Минске подобное заявление назвали бредом "отставных служащих".
- 9 декабря президент России Владимир Путин одобрил военную доктрину Союзного государства, в которую входят РФ и Беларусь.
- После этого председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств России и Беларуси.
- Затем премьер-министр России Дмитрий Медведев создал рабочую группу по интеграции России и Беларуси.
- На Западе считают, что Путин, которому у власти осталось не более 5 лет, ищет пути обеспечения своего дальнейшего влияния путем создания более тесного союза с соседней Беларусью.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что по-прежнему поддерживает идею создания союзного государства с Россией, однако у двух стран должны быть равные условия.
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