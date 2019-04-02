Посла России в Праге второй раз за две недели вызвали в МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии на прошлой неделе во второй раз вызвало посла России Александра Змеевского из-за скандала со сдачей в аренду предназначенных для российских дипломатов квартир.

Об этом 1 апреля стало известно изданию Deník N, сообщает "Европейская правда".

В начале прошлого месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

В пятницу Змеевского вызвал и принял непосредственно министр иностранных дел Томаш Петршичек (ČSSD).

"Он разговаривал с послом об актуальных вопросах чешско-российских отношений", - подтвердил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роберт Ржегак, отказавшись сообщить подробности.

По информации Deník N, Петршичек в ходе встречи заявил, что он требует от российского посольства как можно скорее разрешить ситуацию, связанную с одним из сотрудников диппредставительства Александром Терентьевым, который занимается сдачей в аренду предназначенных для дипломатов квартир и якобы издевался над арендаторами.

Также у арендаторов замечали людей с оружием.

Министр выступил за то, чтобы Москва отозвала дипломата.

Томаш Петршичек также указал Змеевскому на то, что российский МИД необоснованно критикует чешского представителя при Организации по запрещению химического оружия Яну Рейнишову.