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Посла России в Праге второй раз за две недели вызвали в МИД Чехии

Вторник, 2 апреля 2019, 10:15

Министерство иностранных дел Чехии на прошлой неделе во второй раз вызвало посла России Александра Змеевского из-за скандала со сдачей в аренду предназначенных для российских дипломатов квартир.

Об этом 1 апреля стало известно изданию Deník N, сообщает "Европейская правда".

В начале прошлого месяца чешские СМИ сообщили, что российское посольство в Праге получает прибыль от сдачи в аренду почти двух сотен квартир в районе Прагa 6, предназначенных для российских дипломатов.

Квартиры в четырех домах принадлежат чешскому государству и предоставлены российскому посольству для дипломатов на неопределенный период времени еще до падения коммунизма в 1989 году, подтвердили в МИД Чехии.

В пятницу Змеевского вызвал и принял непосредственно министр иностранных дел Томаш Петршичек (ČSSD).

"Он разговаривал с послом об актуальных вопросах чешско-российских отношений", - подтвердил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Роберт Ржегак, отказавшись сообщить подробности.

По информации Deník N, Петршичек в ходе встречи заявил, что он требует от российского посольства как можно скорее разрешить ситуацию, связанную с одним из сотрудников диппредставительства Александром Терентьевым, который занимается сдачей в аренду предназначенных для дипломатов квартир и якобы издевался над арендаторами.

Также у арендаторов замечали людей с оружием.

Министр выступил за то, чтобы Москва отозвала дипломата.

Томаш Петршичек также указал Змеевскому на то, что российский МИД необоснованно критикует чешского представителя при Организации по запрещению химического оружия Яну Рейнишову.

Темы: ЧехияРосcияскандалмеждународные отношениядипломатические отношения
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