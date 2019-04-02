Герасимов: Украинцы в первом туре сломали планы Кремля

Председатель фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявляет, что украинцы своим голосованием в первом туре не допустили сценария Кремля.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV вечером на 1 апреля.

"Когда мы говорим о первом туре выборов, мы довольны результатом. Потому что был сделан первый, но важнейший шаг по слому планов Кремля. Путин мечтал получить во втором туре полностью способную команду, с которой он сможет или договариваться, я имею в виду определенную кандидатку, или, к сожалению, слабого кандидата, с которым он будет вести переговоры. Потому что в ключевые моменты решение принимается один на один", - сказал Герасимов.

Он добавил, что во время предвыборной кампании и во время голосования, и при обсуждении результатов голосования "многие стыдливо обходили тему российской агрессии".

"Они говорили о чем угодно, кроме российской агрессии. Но она никуда не делась. Они, Кремль, до сих пор убивают наших ребят, они до сих пор стреляют, их оружие до сих пор работает против нас. И теперь нам надо сделать еще один важнейший шаг, чтобы полностью поломать планы Кремля 21 апреля", - сказал Герасимов.

Он обратился к украинцам, чтобы было "полное единение", чтобы "не допустить выполнения планов Кремля в действии".

"Первый тур это не было доверие к другому кандидату, который вышел во второй тур. Это было предупреждение украинской власти. Но одновременно это была даже не желтая, это была красная карточка украинской оппозиции, которая проиграла выборы несистемному кандидату", - сказал Герасимов.