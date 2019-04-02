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У каждого пятого россиянина вместо канализации – выгребная яма

Вторник, 2 апреля 2019, 11:15

Около 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации, большинство пользуется выгребными ямами.

Об этом говорится в исследовании Росстата об условиях жизни в России за 2018 год, пишет российское издание РБК.

Отмечается, что 16,8% граждан РФ пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.

"Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще", - говорится в исследовании.

В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.

 

Среди многодетных семей 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация.

Отмечается, что это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп в исследовании Росстата.

Однако в СМИ утверждают, что ситуация по сравнению с исследованием Росстата в 2016 году улучшилась. Так, в 2016 году канализация отсутствовала у 23,6% населения.

 

Кроме того, около 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут, а пользуются санузлами общего пользования или имеют туалет в отдельном строении.

В частности, туалеты в отдельном строении или дворовой постройке имеют 38,2%​ сельских жителей РФ и 4,7% городских.

Среди многодетных семей 28,8% не имеют туалета в квартире или доме.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах​ России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияопрос
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