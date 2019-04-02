В Киеве горел бизнес-центр

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Вторник, 2 апреля 2019, 11:28

В Киеве горело помещение бизнес-центра "ModnaVilla" в Дарницком районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

2 апреля в 9:15 спасателям поступило сообщение о пожаре в 5-этажном офисном здании по адресу Харьковское шоссе 201/203.

 

Пожарные установили, что пожар возник на 1-м этаже, загорелись материалы для утепления здания с распространением на 2 этаж, площадь пожара составила 150 кв. м.

До прибытия первых спасательных подразделений работники из соседних офисов пытались самостоятельно потушить пожар, поэтому был госпитализирован 1 пострадавший с отравлением угарного газа и 2 граждан осматривали работники скорой помощи.

В 9:59 пожар был локализован, а в 10:36 ликвидирован.

Отмечается, что в результате пожара закопчены стены и потолок помещения, выбиты стекла помещения и повреждены мебель и личные вещи.

 

Причина возникновения пожара выясняется.

Украинская правда

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Темы: Киев чрезвычайное происшествие


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