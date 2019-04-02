Порошенко одержал победу на выборах за рубежом
По данным обработки 100% протоколов за границей, в первом туре выборов президента с 38,93% голосов победил действующий президент Петр Порошенко.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреля Центральной избирательной комиссией.
Порошенко за рубежом поддержали 21 424 избирателя из 55 031 человек, которые голосовали за пределами Украины.
На втором месте шоумен Владимир Зеленский, его поддержали 26,01% избирателей, третий - глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (10,64%).
Примечательно, что четвертым оказался экс-глава СБУ Игорь Смешко (6,62%), далее представитель националистических сил Руслан Кошулинский (4,67%), а на шестом месте руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко (4,21%).
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Напомним:
- По данным обработки 98,55% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает почти в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко. Так, шоумен набрал 30,24% голосов, а действующий президент - 15,92%.
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
- Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.