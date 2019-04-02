Порошенко одержал победу на выборах за рубежом

По данным обработки 100% протоколов за границей, в первом туре выборов президента с 38,93% голосов победил действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреля Центральной избирательной комиссией.

Порошенко за рубежом поддержали 21 424 избирателя из 55 031 человек, которые голосовали за пределами Украины.

На втором месте шоумен Владимир Зеленский, его поддержали 26,01% избирателей, третий - глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (10,64%).

Примечательно, что четвертым оказался экс-глава СБУ Игорь Смешко (6,62%), далее представитель националистических сил Руслан Кошулинский (4,67%), а на шестом месте руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко (4,21%).

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Напомним: