Порошенко одержал победу на выборах за рубежом

3969 просмотров
Вторник, 2 апреля 2019, 11:49

По данным обработки 100% протоколов за границей, в первом туре выборов президента с 38,93% голосов победил действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 2 апреля Центральной избирательной комиссией.

Порошенко за рубежом поддержали 21 424 избирателя из 55 031 человек, которые голосовали за пределами Украины. 

 

На втором месте шоумен Владимир Зеленский, его поддержали 26,01% избирателей, третий - глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (10,64%).

Примечательно, что четвертым оказался экс-глава СБУ Игорь Смешко (6,62%), далее представитель правых сил Руслан Кошулинский (4,67%), а на шестом месте руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко (4,21%).

Читайте также: 10 интересных фактов о результатах первого тура

Напомним:

  • По данным обработки 98,55% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает почти в два раза больше голосов, чем Петр Порошенко. Так, шоумен набрал 30,24% голосов, а действующий президент - 15,92%.
  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
  • Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Порошенко виборы Зеленский выборы президента 2019


powered by lun.ua
По теме
У Зеленского о дебатах с Порошенко: Может, лучше Коломойский с Медведчуком? 2 апреля 2019, 11:03
Зеленский опережает Порошенко вдвое, Тимошенко теряет шанс 2 апреля 2019, 09:24
Герасимов: Никакой "сетки Порошенко" не было 2 апреля 2019, 05:33
Все новости
Главные новости
Полторак при увольнении с военной службы получил 2 миллиона выплат
В Европарламенте недовольны ростом экспорта украинской курятины в ЕС
Гривня спокойно отреагировала на результаты выборов
Зеленский опережает Порошенко вдвое, Тимошенко теряет шанс
Все новости
еда

8 советов, как уменьшить размер порции

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

ted

5 советов, как уничтожить свои мечты и не достичь желаемого

Поиск по сайту
Архив
Весь архів