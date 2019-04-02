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Наблюдатели ENEMO оценили выборы положительно, хотя есть ключевая проблема

Вторник, 2 апреля 2019, 13:31

Регуляция работы средств массовой информации на выборах остается ключевой проблемой.

Об этом пресс-конференции заявил эксперт по вопросам выборов миссии ENEMO Пьер Петье, сообщает LIGA.net.

"Проблема регуляции работы СМИ отмечается нами как одна из ключевых", - сказал он.

По словам эксперта, наблюдатели миссии отмечали, что в кампании используются социальные медиа и "черный" пиар.

"Мы были свидетелями негативной агитации и дискредитации других кандидатов", - пояснил он.

В то же время миссия ENEMO дала положительную оценку организации и проведению 1 тура выборов президента, сообщает "Интерфакс-Украина".

"ENEMO предварительно оценивает, что выборы проводились прозрачно и эффективно, преимущественно в соответствии с законами Украины и международными стандартами, незначительные общие нарушения и нарушения в день выборов не повлияли на результат выборов, хотя нарушения правил проведения предвыборной агитации ограничивали честную конкуренцию среди кандидатов", - говорится в пресс-релизе миссии ENEMO.

В свою очередь заместитель главы миссии Теодора Поп Трайков рассказала, что наблюдатели ENEMO присутствовали на 103 избирательных участках во время их открытия и "оценили процесс как упорядоченный и отвечающий установленным процедурам".

"Незначительные отклонения, очевидно, не повлияли на процесс голосования", - озвучила она позицию наблюдателей миссии.

В течение дня голосования наблюдатели миссии ENEMO целом посетили 1239 избирательных участков.

"Голосование было организованным и без серьезных процедурных нарушений на 98% наблюдательных избирательных участках. На 97,7% наблюдательных избирательных участках была соблюдена тайна голосования. Вместе с тем, сообщалось о случаях нарушения тайны голосования, включая: присутствие более одного человека в кабинках для голосования, демонстрация избирателями за кого они отдали свой голос, невозможность голосовать тайно из-за неправильно установленных кабин или прозрачные шторы, а также фотографирование избирателями бюллетеней", - рассказала Поп Трайков.

Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами была второй по численности среди международных наблюдателей на выборах в Украине - 373 человека.

Кроме десяти членов основной команды, которые находятся в Киеве, ENEMO аккредитовала до первого тура выборов главы украинского государства в ЦИК 48 долгосрочных наблюдателей и 158 краткосрочных наблюдателей и разместила их группами по два человека во всех регионах Украины.

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Напомним:

  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля.
  • Согласно мартовским соцопросам, в случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Петра Порошенко, победу мог бы получить именно артист.

Темы: выборы президента 2019
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