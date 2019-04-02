Бойко с женой задекларировали десятки миллионов на счетах и наличными

Народный депутат, экс-кандидат в президенты Юрий Бойко с женой Верой задекларировали более 9 миллионов дохода за 2018 год.

Об этом свидетельствует данные его декларации за 2018.

Доход Бойко составил 930 миллионов 148 грн. Зарплата нардепа составила 422 тысяч 659 грн. Его жены в фирме "Столичная недвижимость" 3 млн 606 тысяч 271 грн. Еще 2 млн 240 тысяч грн супруги получили в виде дивидендов.

Доход от процентов по депозитам составил 1 млн 961 тысяч 547 грн. Пенсия Бойко - 246 тысячи 791 грн.

Также Юрий Бойко получил от Аппарата Верховной Рады на свою депутатскую деятельность 422 тысяч 880 грн. А Вере Бойко подарили деньгами 130 тысяч грн.

Юрий и Вера Бойки хранят на банковских счетах 12 млн 512 тысяч 574 грн, 897 тысячи 794 доллара США и 3 миллиона 104 тысяч 938 российских рублей.

Наличными у супругов 200 тысяч грн, 19 тысяч 200 долларов и 17 тысяч 500 евро.

Также семья Бойко владеет жилым домом в Донецкой области площадью 30м², квартирой в Рубежном Луганской области, двумя земельными участками, один из которых в Киевской области (600м²), квартирой 220 м² в России, квартирой 257м² в Киеве, жилым домом 444м² в Киевской области, гаражом; арендует несколько земельных участков в Киевской области, офис в Киеве.

Жена Бойко задекларировала комплект украшений, кулон и три картины. Она является владелицей фирм "Столичная недвижимость", "ФОРТЕКС" и "ШПОН".

У Бойко два автомобиля: MERCEDES-BENZ 2006 года и ВАЗ 1978 года.

Напомним: