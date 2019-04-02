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Вторник, 2 апреля 2019, 16:04

В приграничном регионе Черниговской области прекратили трансляцию семи иностранных телеканалов, которые запрещены к распространению на территории Украины.

Об этом сообщает Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Отмечается, что житель области пожаловался, что в ресторане "Квадрат" в городе Новгород-Северском ретранслируются ограниченные для показа в соответствии с решениями Национального совета российские телеканалы.

Среди них - "Russia Today TV (RTTV)", "Первый канал. Всемирная сеть", "РТР-Планета", "ТНТ", "Россия-24", "НТВ-МИР", "СОЮЗ".

По результатам сотрудничества с Управлением СБУ в Черниговской области и профилактической беседы его работников с руководством этого общественного заведения показ телеканалов прекращен.

Отмечается, что в случае выявления подобных фактов представитель Национального совета вместе с подразделениями СБУ будут и дальше проводить соответствующую работу в области.

Украинская правда

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Темы: телевидение пропаганда Черниговская область


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