ЦИК осталось посчитать меньше полпроцента протоколов

Центральной избирательной комиссии осталось обработать менее 0,5 процента протоколов.

Об этом свидетельствует информационно-аналитическая система "Выборы".

Кандидаты в президенты шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко набирают 30,22% и 15,94% голосов избирателей соответственно.

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Согласно информации на сайте ЦИК, осталось обработать небольшое количество протоколов из Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областей и из территориального избирательного округа №217 Киева (Оболонский район).