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Полиция пол дня искала взрывчатку на оборонных объектах

Вторник, 2 апреля 2019, 19:32

Полиция не нашла взрывоопасных предметов при проверке иформации о минировании режимных объектов в Киеве и Запорожье.

Об этом "Украинской правде" рассказал спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Последним завершили проверку территории завода "Маяк" в столице. Поскольку территория этих объектов оборонного комплекса достаточно масштабна, поиски возможно заложенной взрывчатки заняли довольно длительное время", - сказал Тракало.

По его словам, только при проверке оборонного завода "Искра" в Запорожье были эвакуированы около 700 работников.

Правоохранители открыли уголовные производства по статье 259 Уголовного кодекса (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).

Тракало напомнил, что санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет.

"И прецеденты, когда таких "шутников" или несознательных граждан находили и привлекали к уголовной ответственности - есть. Призываем также осознавать, что, отрабатывая вызов о ложном преступлении, полиция, спасатели и медики могут не успеть вовремя помочь людям где-то в другом месте - там, где в этой помощи кто реально нуждается", - отметил спикер Нацполиции.

Напомним:

  • Утром 2 апреля по электронной почте и телефону поступили сообщения о якобы заложенной взрывчатки на территории завода в Запорожье и бронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завода "Маяк" в Киеве.

Валентина Романенко, УП
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