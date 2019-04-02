Новости 2 апреля: голоса Тимошенко, дебаты для Порошенко и Зеленского

По итогам обработки 99,77% протоколов Зеленский набирает 30,22% голосов, Тимошенко говорит, что Порошенко сфальсифицировал свои результаты и забрал у нее часть голосов – новости, которые были актуальны 2 апреля.

О подсчете голосов

По итогам обработки 99,77% протоколов, в первом туре выборов президента Владимир Зеленский набирает 30,22% голосов, а Петр Порошенко - 15,95%.

О Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая баллотировалась в президенты, заявила, что действующий глава государства Петр Порошенко сфальсифицировал свои результаты и забрал у нее часть голосов.

Также она заявляет, что уважает выбор людей, собирать "майдан" не будет, и делает ставку на парламентские выборы.

О дебатах Зеленского и Порошенко

Украинцев призывают стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах. Инициатором такого "вызова" в Facebook является телеканал "UA: Суспільне".

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что шоумен готов участвовать в дебатах перед вторым туром президентских выборов, но сначала Петру Порошенко следует извиниться за "марионетку Коломойского".

О Зеленском и команде

В случае победы на выборах президента Владимир Зеленский будет формировать мощную команду, заявил советник кандидата в президенты Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

О других важных новостях

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