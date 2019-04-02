"Смертельная BMW": после смены 5 судей дело патрульного слушают заново
Голосеевский районный суд Киева начал заново рассматривать обвинительный акт в отношении столичного полицейского Сергея Олийныка, который использовал табельное оружие при преследовании авто в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры во вторник.
Судебный процесс продолжается еще с 2016 года. Как объяснила "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, в связи с изменением судьи дело будет рассматриваться по новому кругу.
"Всего в составе суда присяжных сменилось 5 судей, в том числе трижды – председательствующий", – отметила она.
Еще в декабре 2016 года прокуратура города Киева направила обвинительный акт в суд. В мае 2017 года суд дал добро на рассмотрение дела судом присяжных. После этого почти полгода выбирали состав суда присяжных. 30 мая 2018 года Голосеевский районный суд Киева приступил к изучению письменных доказательств.
Теперь прокурор во второй раз зачитал обвинительный акт, после чего суд определил порядок исследования доказательств и начал исследовать письменные доказательства обвинения, которые приобщались предыдущему составу суда.
Следующее заседание назначено на 25 апреля 2019 года.
Напомним:
- В феврале 2016 года в Киеве во время погони за автомобилем BMW, патрульный Сергей Олийнык открыл по машине огонь из табельного оружия.
- В результате стрельбы погиб 17-летний пассажир. Полицейскому инкриминируют умышленное убийство, покушение на убийство и превышение служебных полномочий.
- Водитель автомобиля BMW находился в состоянии наркотического опьянения.