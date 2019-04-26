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Пятница, 26 апреля 2019, 02:04
В Министерстве здравоохранения Шри-Ланки снизили число погибших от взрывов в воскресенье более чем на сотню, до "около 253".
Об этом заявил заместитель министра обороны страны Рувана Вийевардене, передает Reuters.
Ранее власти Шри-Ланки сообщали о 359 погибших и около 500 раненых. По словам Вийевардене, в расчетах количества жертв произошла ошибка - это связано с тем, что морги предоставили неточную информацию.
Гендиректор службы здравоохранения Шри-Ланки Анил Джансингх сообщил агентству, что погибших может быть 250-260 человек.
"Я не могу точно сказать. Очень много разбросанных частей тела и трудно дать точную цифру", - отметил он.
Напомним:
- В ночь на 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов в церквях и гостиницах.
- Шесть взрывов прогремели утром, еще два произошли через несколько часов.
- 22 апреля раздался еще один взрыв.
- По предварительной информации посольства Украины в Индии, граждан Украины среди пострадавших нет.
- В результате серии взрывов на Шри-Ланке погибли граждане Великобритании, Нидерландов, Португалии и США.
- По данным Sky News, террористы "Исламского государства" взяли на себя ответственность за атаки на Шри-Ланке.
- Президент Шри-Ланки Маитрипала Сирисена решил уволить руководителей всех спецслужб страны из-за того, что они не смогли предотвратить ряд терактов, унесших жизни более 300 человек.
- Министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил, что взрывы в столице страны Коломбо и на окраинах могут бытьместью местных экстремистов за теракт в мечети Новой Зеландии 15 марта.
- 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч вооруженные люди вошли в две мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы, заблокировали входную дверь и усторили стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек.
- Во время стрельбы один из боевиков вел прямую трансляцию.
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