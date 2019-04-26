В Министерстве здравоохранения Шри-Ланки снизили число погибших от взрывов в воскресенье более чем на сотню, до "около 253".

Об этом заявил заместитель министра обороны страны Рувана Вийевардене, передает Reuters.

Ранее власти Шри-Ланки сообщали о 359 погибших и около 500 раненых. По словам Вийевардене, в расчетах количества жертв произошла ошибка - это связано с тем, что морги предоставили неточную информацию.

Гендиректор службы здравоохранения Шри-Ланки Анил Джансингх сообщил агентству, что погибших может быть 250-260 человек.

"Я не могу точно сказать. Очень много разбросанных частей тела и трудно дать точную цифру", - отметил он.

Напомним: