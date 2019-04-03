Трамп на встрече со Столтенберґом выразил надежду на "хорошие отношения" с РФ
Президент США Дональд Трамп во время встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенберґом выразил надежду на "хорошие отношения" с Россией.
Об этом пишет Радио Свобода.
В рамках визита генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберґа в Вашингтон по случаю 70-й годовщины создания Североатлантического альянса состоялась его встреча с президентом США Дональдом Трампом, во время которой американский президент, среди прочего, выразил надежду на "хорошие отношения" с Россией.
"Надеюсь, мы имеем хорошие отношения с Россией. Я думаю, что мы с Россией будем ладить", - сказал Трамп.
Слова Дональда Трампа о стремлении улучшить отношения с Москвой прозвучали после комментариев в этот же день от его администрации о том, что Россия остается "угрозой для Альянса и Соединенных Штатов".
На брифинге за несколько часов до этих слов Трампа чиновник Госдепартамента сказал, что угроза России для Запада и США станет главной темой обсуждения министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля в Вашингтоне.
Напоминаем:
- На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео сообщил о планах совместно с союзниками по НАТО объявить о дополнительных шагах по осуществлению давления на Россию из-за ее агрессии в Украине.
- 1 апреля глава НАТО Йенс Столтенберґ выразил надежду, что министры стран-НАТО расширят поддержку для Украины, в том числе в контексте угроз, стоящих со стороны России в черноморском регионе.
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