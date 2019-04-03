ТИК Донецкой области заявила о фальсификации в пользу одного из кандидатов в 9 раз

Полиция проверяет сообщение о вероятной фальсификации результатов выборов президента Украины в Мангушском районе Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, в Мангушскиое отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. По их словам данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК.

Они указывают, что разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

В полиции отмечают, что указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.158 "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины.

Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации.