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ТИК Донецкой области заявила о фальсификации в пользу одного из кандидатов в 9 раз

Среда, 3 апреля 2019, 05:10
ТИК Донецкой области заявила о фальсификации в пользу одного из кандидатов в 9 раз

Полиция проверяет сообщение о вероятной фальсификации результатов выборов президента Украины в Мангушском районе Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

Согласно сообщению, в Мангушскиое отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса. По их словам данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК.

Они указывают, что разница в пользу одного из кандидатов увеличена в 9 раз.

В полиции отмечают, что указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.158 "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины.

Полицейским предстоит установить, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации.

Темы: выборы президента 2019ЦИКДонецкая областьполиция
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