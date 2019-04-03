Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное главе страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо.

Об этом объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо, пишет DW.

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание. В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования.

В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Напомним: