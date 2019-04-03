Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

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Среда, 3 апреля 2019, 06:20

Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное главе страны Николасу Мадуро, лишило депутатской неприкосновенности временного президента Хуана Гуайдо.

Об этом объявил председатель ассамблеи Диосдадо Кабельо, пишет DW.

В связи с лишением депутатской неприкосновенности Хуану Гуайдо грозит задержание. В отношении него в Венесуэле в настоящий момент ведется два расследования.

В конце марта глава Генерального контрольного управления Венесуэлы снял временного президента с поста руководителя парламента страны, а также запретил ему в течение 15 лет занимать государственные должности. Оппозиционер заявил, что декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы.

Напомним:

  • В конце января 2019 года глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Это произошло после того, как Николас Мадуро вступил в должность главы государства на второй срок в результате выборов, которые бойкотировала оппозиция и не признали многие государства.
  • США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС, Латинской Америки и Организации американских государств признали Гуайдо легитимным президентом Венесуэлы.
  • В поддержку Мадуро выступают такие государства, как Россия, Китай и Турция.

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Темы: Венесуэла


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