Правивший 20 лет президент Алжира ушел в отставку

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Среда, 3 апреля 2019, 06:42

Действующий президент Алжира Абдельазиз Бутефлика сообщил Конституционному совету страны, что он немедленно слагает с себя полномочия президента.

Эту новость распространило вечером во вторник, 2 апреля, государственное алжирское телевидение, пишет DW.

26 марта замминистра обороны Алжира Ахмед Гаид Салех потребовал отставки Бутефлика, пригрозив, что в противном случае применит 102 статью Конституции, позволяющую Конституционному совету объявить пост президента вакантным, если глава государства не способен исполнять свои обязанности.

На следующий день с аналогичным требованием выступил исполняющий обязанности премьер-министра Алжира Ахмед Уяхья.

Решение покинуть пост главы государства Бутефлика принял в условиях сильного внутриполитического давления. Накануне он заявил о готовности подать в отставку к моменту истечения его мандата 28 апреля.

Вот уже несколько недель подряд сотни тысяч активистов выходят на улицы столицы Алжира и других городов страны с требованиями отставки 82-летнего президента и всей политической элиты.

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