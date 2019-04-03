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Война на востоке: 15 обстрелов за сутки и 2 погибших, оккупанты получили ответ

Среда, 3 апреля 2019, 08:31

За прошедшие сутки российские оккупационные войска 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено восемь обстрелов.

Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики стреляли в районе населенного пункта Верхнеторецкое, также из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Широкино, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка, из автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Гнутово, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - у села Водяное.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь семь раз.

Из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и стрелкового оружия оккупанты стреляли в районе населенного пункта Новозвановка, из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе города Попасная, из минометов калибра 120 мм - вблизи села Екатериновка.

В целом оккупанты потратили 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения.

В штабе сообщили, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.

По данным разведки, 2 апреля огнем в ответ трое оккупантов были уничтожены, восемь - ранены.

По состоянию на 7:00 3 апреля обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

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Темы: ООСбоевые действия
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