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Кампании старых сил грязные, доступ к СМИ несправедливый – Хармс

Среда, 3 апреля 2019, 10:13

Результат первого тура выборов президента Украины наблюдатели не ставят под сомнение, но избирательную кампанию считают нечестной.

Немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс, которая наблюдала за ходом голосования в Одессе, рассказала "Укринформу" о своих впечатлениях.

"Было много чего в этой кампании, заслуживающего критики. Взять хотя бы несправедливый (неравный) доступ к СМИ. Или злоупотребление влиянием и общественными средствами", – сказала она.

"Еще не дана оценка тому, что на самом деле означает, когда актер в телевизионном сериале имеет особенный доступ к аудитории, к избирателям. Но этот вопрос дискутируется", – добавила Хармс.

"Кампании, в которых конкурируют представители политсил, которые давно присутствуют на политической арене, и действующей власти, действительно грязные и направлены на то, чтобы дискредитировать участников. Думаю, украинцы в этой предвыборной кампании не увидели очень большой разницы. И это плохо", – заявила европарламентарий.

Зато день выборов Хармс оценила положительно: "Несмотря на вопросы к кампании, мы пришли к выводу, что день голосования был хорошо организован, результаты первого тура признаны международными наблюдателями".

"Хорошо работали участки, профессионально и прозрачно. Так что результаты никто не может поставить под сомнение", – заявила она.

"Все международные наблюдатели были поражены тем, как украинцы, хотя они находятся в состоянии войны, хотя Россия напала на них, хотя часть территории государства является оккупированной, так хорошо организовали день голосования, который стал проявлением демократии", – добавила Хармс.

Для нее важно, что "украинское общество, более 63% населения, несмотря на свое разочарование последних лет, собралось и показало себя демократическим и взрослым".

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Напомним:

  • 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. 21 апреля должен состояться второй.
  • Во второй тур, по предварительным данным, проходят шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. При этом Зеленский в первом туре набрал вдвое больше голосов, чем Порошенко, а президент лишь на пару процентов опередил Юлию Тимошенко.

Темы: выборы президента 2019виборыЗеленскийПорошенкоТимошенко
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