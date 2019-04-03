Кампании старых сил грязные, доступ к СМИ несправедливый – Хармс
Результат первого тура выборов президента Украины наблюдатели не ставят под сомнение, но избирательную кампанию считают нечестной.
Немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс, которая наблюдала за ходом голосования в Одессе, рассказала "Укринформу" о своих впечатлениях.
"Было много чего в этой кампании, заслуживающего критики. Взять хотя бы несправедливый (неравный) доступ к СМИ. Или злоупотребление влиянием и общественными средствами", – сказала она.
"Еще не дана оценка тому, что на самом деле означает, когда актер в телевизионном сериале имеет особенный доступ к аудитории, к избирателям. Но этот вопрос дискутируется", – добавила Хармс.
"Кампании, в которых конкурируют представители политсил, которые давно присутствуют на политической арене, и действующей власти, действительно грязные и направлены на то, чтобы дискредитировать участников. Думаю, украинцы в этой предвыборной кампании не увидели очень большой разницы. И это плохо", – заявила европарламентарий.
Зато день выборов Хармс оценила положительно: "Несмотря на вопросы к кампании, мы пришли к выводу, что день голосования был хорошо организован, результаты первого тура признаны международными наблюдателями".
"Хорошо работали участки, профессионально и прозрачно. Так что результаты никто не может поставить под сомнение", – заявила она.
"Все международные наблюдатели были поражены тем, как украинцы, хотя они находятся в состоянии войны, хотя Россия напала на них, хотя часть территории государства является оккупированной, так хорошо организовали день голосования, который стал проявлением демократии", – добавила Хармс.
Для нее важно, что "украинское общество, более 63% населения, несмотря на свое разочарование последних лет, собралось и показало себя демократическим и взрослым".
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