На КПП "Ужгород" километровые очереди фур
На контрольно-пропускном пункте "Ужгород" образовались километровые очереди грузовиков из-за сломанного сканера у словацких пограничников.
Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.
"Проблема не в украинской стороне, проблема в том, что словаки имеют технологические проблемы, которые они пока не решили. Это приводит к накоплению транспортных средств на выезде из Украины", - сказал он.
Слободян добавил, что в очереди стоят только грузовики, легковушки же проезжают без задержек.
В то же время он отметил, что оперативно решить проблему не удается, поэтому очереди на КПП будут еще некоторое время.
"Пока проблему не решили, хотя мы находимся с ними в динамическом диалоге для того, чтобы находить компромиссы", - подытожил Слободян.