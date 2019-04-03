На КПП "Ужгород" километровые очереди фур

2428 просмотров 2428 просмотров
Среда, 3 апреля 2019, 10:42

На контрольно-пропускном пункте "Ужгород" образовались километровые очереди грузовиков из-за сломанного сканера у словацких пограничников.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Проблема не в украинской стороне, проблема в том, что словаки имеют технологические проблемы, которые они пока не решили. Это приводит к накоплению транспортных средств на выезде из Украины", - сказал он.

Слободян добавил, что в очереди стоят только грузовики, легковушки же проезжают без задержек. 

В то же время он отметил, что оперативно решить проблему не удается, поэтому очереди на КПП будут еще некоторое время.

"Пока проблему не решили, хотя мы находимся с ними в динамическом диалоге для того, чтобы находить компромиссы", - подытожил Слободян.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ужгород Пограничная служба


powered by lun.ua
По теме
Экономические новости 15 марта: цены на газ, ошибочно начисленные штрафы, аэропорт в Ужгороде 15 марта 2019, 22:07
Американская компания открыла под Ужгородом еще один завод 15 марта 2019, 17:35
Аэропорт Ужгород возобновил обслуживание регулярных рейсов 15 марта 2019, 15:58
Все новости
Главные новости
У Зеленского выдвинули ряд требований к Порошенко
В Киеве отключат отопление через 3 дня
Тарута призвал голосовать против "абсолютного зла" Порошенко
САП обвинила НАБУ в саботаже дел относительно хищений в оборонке
Все новости
Фотопроект

Постеры 30-х годов, которые заставят задуматься о животных

социум

Что такое аутизм и чем такие люди особенные?

психология

7 неприятных привычек, которые разрушают вашу карьеру

Поиск по сайту
Архив
Весь архів