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На КПП "Ужгород" километровые очереди фур

Среда, 3 апреля 2019, 10:42

На контрольно-пропускном пункте "Ужгород" образовались километровые очереди грузовиков из-за сломанного сканера у словацких пограничников.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Проблема не в украинской стороне, проблема в том, что словаки имеют технологические проблемы, которые они пока не решили. Это приводит к накоплению транспортных средств на выезде из Украины", - сказал он.

Слободян добавил, что в очереди стоят только грузовики, легковушки же проезжают без задержек. 

В то же время он отметил, что оперативно решить проблему не удается, поэтому очереди на КПП будут еще некоторое время.

"Пока проблему не решили, хотя мы находимся с ними в динамическом диалоге для того, чтобы находить компромиссы", - подытожил Слободян.

Темы: УжгородПограничная служба
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