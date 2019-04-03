Евродепутат: Зеленский – "чистый лист", но избиратели не инфантильны

Лидерство Владимира Зеленского в первом туре выборов президента Украины связано с разочарованием украинцев в "старых элитах".

Такое мнение высказала немецкий политик, депутат Европарламента от партии Зеленых Ребекка Хармс в интервью "Укринформу".

"Считаю, что руководство старых политических элит и те, кто в этой гонке проиграл, должны подумать о том, что они сделали не так. Настолько не так, насколько много украинских избирателей больше доверяют неизвестному (в политике) человеку", – сказала она.

"То, что Зеленский является "чистым листом", огорчает меня не меньше моих многочисленных коллег. Но голосовали за него многие украинцы, которых я не считаю инфантильными", – заявила Хармс.

"Надо признать, что это связано с глубоким разочарованием общества из-за злоупотреблений, особенно в регионах, с тем, что надежды, пробужденные Майданом, не осуществились", – добавила она.

Из слов Хармс следует, что европейцы готовы сотрудничать с любым президентом, которого изберут граждане Украины: "Когда украинцы выберут нового президента, и это произойдет в ходе нормального демократического процесса, – тогда это будет человек, с которым нам нужно будет сотрудничать".

"Для меня стабильность, непрерывность – это вещь, которая со стороны ЕС и сильных государств в составе ЕС, таких как Германия, Франция, Польша, должна быть гарантирована", – сказала евродепутат.

Хармс отметила, что для ЕС важно, чтобы изменения, которые начались в Украине, реформы, прописанные в Соглашении об ассоциации, продолжались.

"ЕС не может позволить себе сомневаться, что путь, который мы с 2014 года, с Майдана, интенсивно проходили вместе, правильный. Это в наших интересах, но также в интересах всего континента", – заявила она.

По мнению Хармс, членам Евросоюза следует задуматься, почему в Украине разочарование настолько велико:

"Почему процесс, который, без сомнения, прекрасен, который принес некоторые результаты, так мало воспринимают? Так мало, что неожиданно проголосовали за человека, который абсолютно никакого отношения к этому процессу не имел. Почему реформы даже после 5 лет проведения не дают людям настоящей надежды?"

"Надо понимать, что процесс реформирования в Украине будет более сложным, чем, например, в Польше или в странах Балтии. Потому что он проходит при меньшей поддержке, в том числе финансовой, с европейской стороны, но также из-за отсутствия четкой перспективы членства в случае воплощения очень сложных реформ", – заявила она.

"И это очень существенная разница между странами Центральной и Восточной Европы, которые уже являются членами ЕС, и государствами нашего Восточного партнерства", - добавила Хармс.