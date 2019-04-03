В Украине будет тепло, но ветрено

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Среда, 3 апреля 2019, 11:58

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода и порывистый ветер, осадки прогнозируют только на выходных.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Постепенно температура воздуха повышается, прогревая и землю, и воздух. Завтра, 4 апреля, еще пару шагов вверх и ближе к нежным нарциссам, гиацинтам и тюльпанам", - пишет синоптик.

4 апреля столбики термометров поднимутся до +9+15 градусов, немного прохладнее будет на Востоке, +4+8 градусов.

"Осадки какие-то существенные маловероятны – антициклон. Разве что ветер остается порывистый, иногда и сильным, что снизит чувство комфорта", - написала Диденко.

В Киеве четверг будет сухим, солнечным и умеренно теплым, днем ​​+10 градусов. 

 
Cкриншот с meteo.gov.ua

"Такая погода с постепенным нарастанием тепла удержится до конца недели. В воскресенье из Польши поступит атмосферный фронт, который принесет в западные области Украины дожди. Со второй половины дня на Благовещение дожди распространятся и на северную часть, включая Киев", - подытожила Диденко.

Украинская правда

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Темы: погода


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