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Ryanair расширяет географию полетов из Украины в ЕС

Среда, 3 апреля 2019, 13:19

Самая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair в конце октября намерена открыть новые рейсы – Харьков-Познань и Одесса-Познань.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Avianews.com.

Как свидетельствует информация в системе бронирования авиаперевозчика, полеты из Харькова в Познань будут выполняться с 27 октября два раза в неделю по вторникам и воскресеньям. Вылеты из Харькова - в 22:00, вылеты из Познани - в 18:00. Билеты продаются по цене от 28 евро в одну сторону.

Рейсы Одесса-Познань Ryanair запустит с 30 октября с частотой два раза в неделю. Вылеты из Одессы - в 21:30 по средам и в 10:30 по субботам, вылеты из Познани - в 17:45 по средам и в 06:30 по субботам. Минимальная цена авиабилетов Одесса-Познань начинается от 28 евро в одну сторону.

Ранее Ryanair анонсировал открытие рейсов из Харькова и Одессы с июня. На текущий момент анонсирована маршрутная сеть лоукостера из Харькова, включая Познань, Краков и Вильнюс, из Одессы - Познань, Краков, Вроцлав, Катовице и Берлин.

Темы: авиаПольшаЕСтранспорт
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