ДТП в Харькове: Автошколу, где училась Зайцева, планируют лишить лицензии

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Среда, 3 апреля 2019, 14:21

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек.

Об єтом он сказал на брифинге в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы выявили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", - рассказал он.

Сообщается, что заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

По его словам, вместо четырех учебных классов в школе был один, а также выявлены нарушения в ведении документации и переоборудование транспорта без соответствующей регистрации.

"В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии", - сказал Чиж.

Он добавил, что указанный вопрос Главный сервисный центр МВД рассмотрит 4 апреля.

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Напомним:

  • Вечером 18 октября 2017 в Харькове произошло смертельное авария с участием автомобиля Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся.
  • В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести. Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.
  • За рулем Lexus находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева.
  • Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза не обнаружила опиаты у фигурантки ДТП Зайцевой.
  • Экспертиза определила, что автомобиль Зайцевой  в среднем двигался со скоростью 106 км в час. Следствие инкриминировало ей не менее 80 км/ч.
  • Зайцева признала свою вину, Дронов – нет, его адвокаты настаивали на оправдании.
  • Суд назначил по 10 лет тюрьмы водителям Елене Зайцевой и Геннадию Дронову за смертельное ДТП в Харькове.

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Темы: Харьков ДТП полиция


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