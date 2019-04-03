ДТП в Харькове: Автошколу, где училась Зайцева, планируют лишить лицензии

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех заявил, что следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек.

Об єтом он сказал на брифинге в среду, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы выявили ряд серьезных нарушений. Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", - рассказал он.

Сообщается, что заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

По его словам, вместо четырех учебных классов в школе был один, а также выявлены нарушения в ведении документации и переоборудование транспорта без соответствующей регистрации.

"В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни. Поэтому по итогам проверки мы приостановили деятельность автошколы и направили ходатайство об отмене лицензии", - сказал Чиж.

Он добавил, что указанный вопрос Главный сервисный центр МВД рассмотрит 4 апреля.

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Напомним: