В России прокомментировали запрет нерегулярных полетов из Украины

В Госдуме заявили, что Россия не должна отвечать на действия Украины относительно отмены нерегулярных авиарейсов.

Об этом сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире российского канала, передает РИА "Новости".

"Что же касается сегодняшних действий (президента Украины – ред.) Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит", - сказал он.

"Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того непопулярное в высшей степени украинское руководство. И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом", - добавил Слуцкий.

Напомним: