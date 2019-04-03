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В России прокомментировали запрет нерегулярных полетов из Украины

Среда, 3 апреля 2019, 14:43

В Госдуме заявили, что Россия не должна отвечать на действия Украины относительно отмены нерегулярных авиарейсов.

Об этом сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире российского канала, передает РИА "Новости".

"Что же касается сегодняшних действий (президента Украины – ред.) Петра Алексеевича Порошенко, безусловно, каким-то образом отвечать на них, кроме как комментировать в эфире новостных телеканалов, не стоит", - сказал он.

"Но, конечно же, можно сожалеть, что подобные вещи дискредитируют и без того непопулярное в высшей степени украинское руководство. И делают это не только перед собственным населением, но и перед мировым сообществом", - добавил Слуцкий.

Напомним:

  • Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.
  • В сентябре-октябре 2015 года Россия запретила украинским компаниям летать в РФ. Украина также полностью прекратила авиасообщениес Россией.
  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчуквстретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • 2 апреля стало известно, что из-за полета Бойко-Медведчука в Москву возбудили уголовноедело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценкупоездки Бойко и Медведчука в Москву.
  • Луценкоподчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
  • В то же время, в Госпогранслужбезаявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.
  • Несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчукпериодически летает из Киева в Москву.
  • У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.
  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • Против Медведчука также расследуется дело о государственной изменеи сепаратизме за слова о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.

Темы: Росcияавиасанкции
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