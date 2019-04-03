В Авиаслужбе объяснили, почему позволили Бойко и Медведчуку вылететь в РФ

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Среда, 3 апреля 2019, 15:26

В Государственной авиационной службе Украины заявили, что работники ведомства действовали исключительно в рамках своей компетенции, когда предоставляли разрешение на вылет в Москву нардепу Юрию Бойко и главе политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" и куму президента РФ Виктору Медведчуку.

Об этом рассказал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский, передает "Укринформ".

"Решая вопрос о предоставлении разрешений на выполнение соответствующих полетов работники Госавиаслужбы действовали исключительно в пределах компетенции и на основании тех нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры", - сказал он.

Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения в соответствии с международными договорами возложена на Украину.

А такоже на все виды прямых и транзитных полетов через указанный воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах Российской Федерации (ранее в "Оппозиционный платформе" утверждали, что самолет Медведчука имеет регистрацию Арубы (Нидерланды) - ред).

Кроме того Зелинский добавил, что Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве по расследованию полета в Москву Бойко и Медведчука.

В частности, ГБР была передана необходимая информация и копии запрашиваемых документов в рамках проведения досудебного расследования.

Напомним:

  • 3 апреля Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.
  • В сентябре-октябре 2015 года Россия запретила украинским компаниям летать в РФ. Украина также полностью прекратила авиасообщение с Россией.
  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук встретились в Москве с премьером России Дмитрием Медведевым.
  • 2 апреля стало известно, что из-за полета Бойко-Медведчука в Москву возбудили уголовное дело против сотрудников Государственной пограничной и Государственной авиационной службы.
  • Служба безопасности пообещала в сжатые сроки предоставить в пределах своей компетенции правовую оценку поездки Бойко и Медведчука в Москву.
  • Луценко подчеркнул, что в связи с этим вопрос есть не только к аерослужбу, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку. Генпрокуратура поручила ГБР разобраться с ситуацией.
  • В то же время, в Госпогранслужбе заявили, что предоставление разрешения на вылет воздушных судов – не компетенция ведомства, оно только проверяет документы и наличие ограничения для гражданина.
  • Несмотря на запрет на прямое авиасообщение между Украиной и Россией кум Путина Виктор Медведчук периодически летает из Киева в Москву.
  • У него якобы есть разрешение на полеты для проведения официальных переговоров по освобождению украинских заложников.
  • В конце июля 2018 года Медведчук сообщил о решении присоединиться к партии "За жизнь" Вадима Рабиновича и возглавить направление по "восстановлению мира" с Россией.
  • Против Медведчука также расследуется дело о государственной измене и сепаратизме за слова о необходимости создания "автономного региона Донбасс" с закреплением этого статуса в Конституции.
  • Юрий Бойко - народный депутат от "Оппозиционного блока", защищенный депутатской неприкосновенностью. Вместе с Рабиновичем он основал объединение "Оппозиционная платформа – За жизнь".

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Темы: авиа Бойко Медведчук Росcия ГБР


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