В Авиаслужбе объяснили, почему позволили Бойко и Медведчуку вылететь в РФ

В Государственной авиационной службе Украины заявили, что работники ведомства действовали исключительно в рамках своей компетенции, когда предоставляли разрешение на вылет в Москву нардепу Юрию Бойко и главе политсилы "Оппозиционная платформа - За жизнь" и куму президента РФ Виктору Медведчуку.

Об этом рассказал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский, передает "Укринформ".

"Решая вопрос о предоставлении разрешений на выполнение соответствующих полетов работники Госавиаслужбы действовали исключительно в пределах компетенции и на основании тех нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры", - сказал он.

Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения в соответствии с международными договорами возложена на Украину.

А такоже на все виды прямых и транзитных полетов через указанный воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах Российской Федерации (ранее в "Оппозиционный платформе" утверждали, что самолет Медведчука имеет регистрацию Арубы (Нидерланды) - ред).

Кроме того Зелинский добавил, что Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве по расследованию полета в Москву Бойко и Медведчука.

В частности, ГБР была передана необходимая информация и копии запрашиваемых документов в рамках проведения досудебного расследования.

Напомним: