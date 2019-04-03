От гриппа в Украине за эпидемсезон умерли 55 человек – МОЗ

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине снижаются, но за 13 недель эпидемического сезона от гриппа умерло 55 человек.

Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"За прошедшую неделю заболели более 138 тысяч человек. Это меньше по сравнению с прошлой неделей и показателями заболеваемости в аналогичный период прошлого года", - говорится в заявлении Минздраве.

Отмечается, эпидемический порог заболеваемости не превышен ни в одной из областей.

В частности, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 358,3 на 100 тысяч населения, что на 30,9% меньше уровня эпидемического порога по Украине.

Сообщается, что в течение 25-31 марта на грипп и ОРВИ заболели 137 916 человек, из них 66,3% дети до 17 лет.

Отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировано 161 539 человек.

Грипп - это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или близкий контакт.