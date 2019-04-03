В Сенате США подготовили законопроект о новых санкциях против России - СМИ

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Среда, 3 апреля 2019, 17:10

В Сенате США подготовлен законопроект о новых санкциях в отношении России, чтобы удержать Кремль от вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Документ подготовили сенатор-демократ Крис Ван Холлен и сенатор-республиканец Марко Рубио. В 2018 году они уже предлагали ужесточить санкции в отношении России, однако законопроект до голосования так и не дошел. Новый законопроект предполагается внести на рассмотрение Сената 3 апреля.

Документ предусматривает, что директор Национальной разведки США (DNI) в течение 30 дней после любых выборов федерального масштаба должен будет отчитаться, вмешивалась ли в них Россия или иное иностранное государство.

В случае такого вмешательства санкции предлагается вводить в течение 10 дней. В соответствии с этим законом под санкции могут попасть два или российских банков из списка: Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк и Россельхозбанк.

Санкции также предполагает запретить все операции, подпадающие под юрисдикцию США, в отношении российского суверенного долга, российских государственных облигаций и долга любой организации, принадлежащей или контролируемой правительством России.

Также ограничительные меры предлагается распространить на энергетический и оборонный сектора российской экономики.

Санкции будут включать замораживание любых активов в Соединенных Штатах, на которые нацелены санкции, включая высокопоставленных российских политических деятелей и лидеров бизнеса.

Европейская правда

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Темы: США санкции Росcия


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