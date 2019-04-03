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В Черном море пройдут масштабные учения НАТО

Среда, 3 апреля 2019, 17:53

В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19".

Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - отмечают в миссии.

1 апреля в Одесский порт зашли два корабля НАТО.

28 марта для участия в учениях "Морской щит" эсминец ВМС Нидерландов "Евертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря.

Российские корабли взяли их на сопровождение.

Напомним:

  • В Альянсе заявили, что введут больше кораблей НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.
  • В ответ в России заявили, что негативно относятся к планам НАТО. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия готова при необходимости ответить на анонсированные действия НАТО в Черном море.

Украинская правда

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Темы: НАТОЧерное морекорабли
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