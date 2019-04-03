В Черном море пройдут масштабные учения НАТО

В Черном море с 5 по 13 апреля пройдут масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит 19".

Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО в Twitter.

"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - отмечают в миссии.

5-13.04.2019 р. у Чорному морі проводитимуться найбільші багатонаціональні морські навчання НАТО «Морський Щит 19». 14 🇷🇴 військових кораблів і 6 військових кораблів з 🇧🇬🇨🇦🇬🇷🇳🇱🇹🇷 за участю 2200 військовослужбовців виконуватимуть спільні бойові завдання у Чорноморському регіоні. https://t.co/EfYwu7SLli — UKR Mission to NATO (@UKRinNATO) 3 квітня 2019 р.

1 апреля в Одесский порт зашли два корабля НАТО.

28 марта для участия в учениях "Морской щит" эсминец ВМС Нидерландов "Евертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря.

Российские корабли взяли их на сопровождение.

Напомним: