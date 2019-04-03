АРМА об обысках НАБУ: ничего экстраординарного
Председатель Национального агентства по выявлению и розыску активов Антон Янчук подтвердил, что в помещении ведомства проводят обыски представители НАБУ.
Об этом он сказал в эфире 112 канала.
"АРМА действует полностью в рамках правового поля, поэтому предоставляет свободный доступ детективам НАБУ ко всем документам, которые их интересуют, не оказывает никаких препятствий. Более того, учитывая общественный резонанс, надо рассказать. Эта история не является абсолютно новой для нас. Некоторое время назад НАБУ обращалось с запросами к АРМА о предоставлении материалов и сведений", - сказал Янчук.
Он рассказал, что часть документов АРМА не могла предоставить, потому что был нужен доступ суда. НАБУ, по словам Янчука, получило этот доступ и приступило к исполнению.
"Ничего экстраординарного не происходит. АРМА должно управлять арестованными активами несмотря на любой резонанс вокруг этих вопросов", - сказал он.
Напомним:
- В среду детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещении Агентства по розыску и менеджмента активов в Киеве.
- "Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму свыше 9,5 миллиона гривен", - сообщили в НАБУ.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua