Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

События в Азове показали уход РФ от привычки скрытых гибридных действий - замгенсека НАТО

Среда, 3 апреля 2019, 19:35

Захват украинских моряков в Азовском море стал первым свидетельством того, что Россия меняет тактику и отходит от привычных гибридных действий.

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время дискуссии в Вашингтоне, посвященной 70-летию альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Во время происшествия в Керченском мы впервые увидели военных сил российского флота в униформе, которые обстреливали украинцев. Раньше это всегда были гибридные действия, "зеленые человечки", которых никогда нельзя было идентифицировать. Теперь же это был переход от привычки скрытых гибридных действий", - сказала Гетемюллер.

Она подтвердила, что главы МИД стран альянса на встрече в США рассмотрят пакет мер по усилению присутствия в Черном море, включая последующие визиты кораблей НАТО в украинские порты и проведение учений.

Она отметила, что НАТО всегда поддерживал европейские санкции, а усиление обороны альянса и программа сдерживания связаны с событиями 2014 года в Украине, когда РФ аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе.

"Именно поэтому у нас сейчас есть четыре боевые группы в странах Балтии и Польше, к размещению этих передовых сил привлечены практически все союзники", - сказала она.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОАзовское мореРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
НАТО
От Вильнюса до Вильнюса
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: