События в Азове показали уход РФ от привычки скрытых гибридных действий - замгенсека НАТО

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Среда, 3 апреля 2019, 19:35

Захват украинских моряков в Азовском море стал первым свидетельством того, что Россия меняет тактику и отходит от привычных гибридных действий.

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время дискуссии в Вашингтоне, посвященной 70-летию альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Во время происшествия в Керченском мы впервые увидели военных сил российского флота в униформе, которые обстреливали украинцев. Раньше это всегда были гибридные действия, "зеленые человечки", которых никогда нельзя было идентифицировать. Теперь же это был переход от привычки скрытых гибридных действий", - сказала Гетемюллер.

Она подтвердила, что главы МИД стран альянса на встрече в США рассмотрят пакет мер по усилению присутствия в Черном море, включая последующие визиты кораблей НАТО в украинские порты и проведение учений.

Она отметила, что НАТО всегда поддерживал европейские санкции, а усиление обороны альянса и программа сдерживания связаны с событиями 2014 года в Украине, когда РФ аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе.

"Именно поэтому у нас сейчас есть четыре боевые группы в странах Балтии и Польше, к размещению этих передовых сил привлечены практически все союзники", - сказала она.

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Темы: НАТО Азовское море Росcия


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