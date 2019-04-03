Премьер-лига: "Динамо" побеждает "Зарю", "Шахтер" преодолевает "Александрию"

Киевское "Динамо" и луганская "Заря" выдала зрелищный матч в 23-м туре Премьер-лиги.

"Заря" выигрывая у "Динамо" во втором тайме со счетом 2:0, умудрилась проиграть 2:3.

Первый тайм этого матча и по игре, и по результату был за луганчанами. На старте поединка несколько опасных ударов в сторону ворот "Динамо" нанес Дмитрий Хомченковский. А на 32-й минуте хозяева поля вышли вперед. После розыгрыша стандарта Александр Караваев метров с десяти пробил в угол ворот Дениса Бойко - 1:0.

В "Динамо" в атаке в первом тайме ничего и вспомнить, а Филипп Будковский в конце тайма имел момент, чтобы увеличить преимущество, но его удары были неточными.

На 53-й минуте "Динамо" остается в меньшинстве. Тамаш Кадар за шесть минут заработал два предупреждения и удаление. А со стандарта в "Заре" пробивает Силас и Бойко выбивает мяч перед собой, а на добивание головой сыграл Максим Белый - 2:0.

После ухода Кадара в игре "Динамо" состоялась реинкарнация. На 58-й минуте быстрая атака киевлян и после паса от Виктора Цыганкова Виталий Буяльский метров с 14-ти пробивает низом в угол ворот - 2:1. Через пять минут уже Цыганков забивает чудесный гол со штрафного метров с 25-ти, пробив в верхний угол ворот Зауре Махарадзе - 2:2.

После 2:2 игра "Зари" посыпалась. На 69-й минуте арбитр уравнивает команды в складах. За фол против Дениса Гармаша был удален Максим Белый.

На 82-й минуте "Динамо" удается камбэк в этой встрече. Рефери назначает пенальти после того как мяч попадает в руку в штрафной Вячеславу Чечеру. С 11 метров Цыганков пробивает вратаря "Зари" и приносит "Динамо" победу в этой игре со счетом 3:2.

Донецкий "Шахтер" в матче 23-го тура с большими проблемами одолел на выезде "Александрию".

"Горняки" первыми открыли счет уже на 12-й минуте матча. Андрей Цуриков сбил в своей штрафной площадке Веллингтона Нэма, который выходил один на один с вратарем, и судья назначает 11-метровый удар. С пенальти Жуниор Мораес легко переиграл Юрия Панькова - 1:0. Для "Шахтера" это был единственный удар в створ ворот за весь матч. А для Мораес этот гол стал 17-м в чемпионате Украины.

"Александрия" с минуты 25-й имела ощутимое игровое преимущество. На 27-й минуте после удара Цурикова мяч попадает в поперечку ворот Андрея Пятова.

На 50-й минуте первый и единственный удар в створ ворот "Шахтера" был у хозяев, когда Кирилл Ковалец пробил прямо в руки Пятову. На 89-й минуте "Александрия" имела шанс избежать поражения, но после удара головой Владислава Бабогло мяч пролетел над перекладиной ворот.