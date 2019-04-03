Новости 3 апреля: Зеленский vs Порошенко, снижение цен на газ

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Среда, 3 апреля 2019, 21:29

Владимир Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко, "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 17 копеек за кубометр, в Киеве официально завершится отопительный сезон с 6 апреля – новости, которые были актуальны 3 апреля.

Зеленский versus Порошенко

Кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский записал обращение, в котором подтвердил готовность дебатировать с действующим президентом Петром Порошенко.

"Жду вас здесь, на НСК "Олимпийский". Дебаты состоятся перед народом Украины. Все каналы имеют право транслировать дебаты в прямом эфире, все журналисты имеют право присутствовать. Кандидаты должны обязательно пройти экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Стране нужен здоровый президент", - заявил Зеленский.

Еще сегодня в команде Зеленского выдвинули ряд требований Порошенко. Это и отмена декларирования доходов и расходов для общественных активистов, и перезапуск работы НАПК и ликвидация схемы "Роттердам плюс", и многое другое.

В ответ на это, первый зампредседателя Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила команде Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства.

В то же время, в государственном предприятии НСК "Олимпийский" заявили, что к ним не поступало никаких официальных заявок, или проектов соглашений на проведение дебатов между кандидатами в президенты.

О ценах на газ

НАК "Нафтогаз Украины" еще с 1 апреля 2019 года снизил цену на газ для населения с 8,55 грн за кубометр до 8,38 грн за куб., то есть на 17 копеек за кубометр.

О полетах в РФ

Кабинет министров поддержал предложение Министерства внутренних дел о запрете нерегулярного авиасообщения между Украиной и Российской Федерацией после визита пророссийского депутата "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука в РФ.

О других важных новостях

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в помещении Агентства по розыску и менеджменту активов в Киеве.

Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель ушел в отставку из-за обвинений в сокрытии доходов и получении дорогих часов от Григория Суркиса.

В Киеве официально завершится отопительный сезон с 6 апреля, соответствующее распоряжение подписал Киевский городской председатель Виталий Кличко.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Зеленский дебаты газ выборы президента 2019


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