Байден прокомментировал обвинения в "унизительных" прикосновениях

Бывший вице-президент США Джо Байден в ответ на обвинения в "унизительных" прикосновениях записал видео, на котором пообещал в будущем быть более внимательным к уважению личного пространства.

Об этом сообщает Reuters.

"Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорят эти женщины. Я буду более внимательным к уважению личного пространства в будущем. Это моя ответственность, и я ее выполню", - заявил Байден.

Former VP Biden said in a video posted to Twitter that he'll be 'much more mindful' about personal space following complaints that he's made some women uncomfortable at past political events https://t.co/sU29Vu0ZEX pic.twitter.com/3TX0yKPWpy