Байден прокомментировал обвинения в "унизительных" прикосновениях

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Четверг, 4 апреля 2019, 00:24

Бывший вице-президент США Джо Байден в ответ на обвинения в "унизительных" прикосновениях записал видео, на котором пообещал в будущем быть более внимательным к уважению личного пространства.

Об этом сообщает Reuters.

"Социальные нормы меняются. Я понимаю это, и я слышал, что говорят эти женщины. Я буду более внимательным к уважению личного пространства в будущем. Это моя ответственность, и я ее выполню", - заявил Байден.

Напомним

  • Бывший член ассамблеи штата Невада Люси Флорес, представлявшая Демократическую партию, обвинила экс-вице-президента США Джо Байдена в нежелательных прикосновениях и поцелуе во время ее предвыборной кампании 2014 года.
  • 43-летняя Эмма Лаппос заявила, что Байден неприлично прикоснулся к ее носу во время мероприятия по сбору средств в 2009 году, когда он занимал должность вице-президента, а она была "никем".
  • По данным RedClear Politics, Джо Байден лидирует в опросах среди потенциальных кандидатов в президенты США от демократов, хотя официально еще не объявил о своем выдвижении. По данным СМИ, он объявит о начале предвыборной кампании в ближайшие недели.

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Темы: США


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