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ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, без потерь

Четверг, 4 апреля 2019, 07:54

За прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня, 4 раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 4 апреля.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял наших защитников: из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Новотроицкое, с автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле села Лебединское", - подчеркнули в штабе.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела: дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм - возле села Крымское; из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Новолуганское.

Из стрелкового оружия - возле поселка городского типа Станица Луганская.

"На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов. Также уничтожено боевую машину пехоты российско-оккупационных войск", - говорится в отчете.

С начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООС
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