Генсек НАТО: Если сдерживать врагов не удается, с ними надо бороться

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Четверг, 4 апреля 2019, 08:53

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберґ выступает за увеличение оборонного бюджета НАТО.

Об этом он сказал во время своего выступления в Конгрессе США по случаю 70-летия альянса 3 апреля, передает "Радио Свобода"

"Чтобы оставаться сильным, НАТО должно быть справедливым альянсом. В идеальном мире нам не нужно было бы тратить деньги на оборону. Но мы не живем в идеальном мире", – сказал генсек НАТО.

"Свобода имеет врагов, и их нужно сдерживать. И если сдерживание не удается, с ними нужно бороться. Гитлера нельзя было остановить мирным протестом. Сталин не мог быть сдержан словами. "Исламское государство" не могло быть побеждено диалогом", – заявил он.

Одной из проблем НАТО в своем выступлении Столтенберґ назвал разрыв Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между Россией и США.

Генеральный секретарь вновь призвал Москву вернуться к соблюдению соглашения.

Столтенберґ напомнил, что НАТО не будет разворачивать ракеты наземного базирования в Европе в ответ на выход России из договора.

"Мы не хотим новой холодной войны", – подчеркнул глава НАТО.

Истекает 70 лет с момента создания Организации Североатлантического договора (НАТО), когда 12 стран согласились выступить в защиту друг друга в случае нападения на любую из них.

Президент США Дональд Трамп пригрозил выходом Соединенных Штатов из НАТО в случае, если другие члены союза не увеличат размер платежей на оборону.

Предполагается, что теперь союзники будут тратить на оборону 2% от ВВП своих стран. На это уже согласились США, Великобритания, Польша, страны Балтии, Греция и Румыния.

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Темы: НАТО


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