"Если Путин ударит": польский генерал рассказал о плане ответки
Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу.
Об этом сообщает Wirtualna Polska, передает "Европейская правда".
"Это правда, что американцы собирались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит", – сказал Скшипчак.
"Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать нашего мнения. Мы не будем менять географическое положение", – отметил генерал.
По его словам, Польша является "фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора".
"Не нужно быть великим стратегом, чтобы знать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в частности Польши, не имела бы никаких шансов", – добавил в Скшипчак.
Он отметил важность членства в НАТО и увеличения оборонных расходов.
Напомним, Польша и Литва на днях решили усилить защиту Сувалкского коридора.
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