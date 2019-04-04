"Если Путин ударит": польский генерал рассказал о плане ответки

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, передает "Европейская правда".

"Это правда, что американцы собирались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит", – сказал Скшипчак.

"Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать нашего мнения. Мы не будем менять географическое положение", – отметил генерал.

По его словам, Польша является "фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора".

"Не нужно быть великим стратегом, чтобы знать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в частности Польши, не имела бы никаких шансов", – добавил в Скшипчак.

Он отметил важность членства в НАТО и увеличения оборонных расходов.

Напомним, Польша и Литва на днях решили усилить защиту Сувалкского коридора.