Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Если Путин ударит": польский генерал рассказал о плане ответки

Четверг, 4 апреля 2019, 11:09

Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Запад применит ядерное оружие против России в случае атаки на Польшу.

Об этом сообщает Wirtualna Polska, передает "Европейская правда".

"Это правда, что американцы собирались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит", – сказал Скшипчак.

"Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать нашего мнения. Мы не будем менять географическое положение", – отметил генерал.

По его словам, Польша является "фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора".

"Не нужно быть великим стратегом, чтобы знать, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в частности Польши, не имела бы никаких шансов", – добавил в Скшипчак.

Он отметил важность членства в НАТО и увеличения оборонных расходов.

Напомним, Польша и Литва на днях решили усилить защиту Сувалкского коридора.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаСШАРосcияНАТОмир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Польша
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Британия и Польша выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО
ЕС указал на недостатки с верховенством права в Польше и Венгрии
Последние новости
23:57
ОбновленоРоссияне запустили "Шахеды" по нескольким направлениям
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
Все новости...
Реклама: