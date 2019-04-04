"Армия России" начала продавать куртку, как у Путина
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Четверг, 4 апреля 2019, 15:10
Российское общество "Военторг", которое поставляет вещи и оснащение в армию РФ, запустило в продажу модель "куртки, как у Путина".
Соответствующее сообщение размещено на сайте общества.
В такой куртке Путин ездил на рыбалку в Туву в 2017 году.
"Та же куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов "Армия России", оператором которой выступает АО "Военторг", - сказали в пресс-службе.
В "Военторге" заявили, что долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом, сшитым только для президента России.
Украинская правда
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