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"Армия России" начала продавать куртку, как у Путина

Четверг, 4 апреля 2019, 15:10

Российское общество "Военторг", которое поставляет вещи и оснащение в армию РФ, запустило в продажу модель "куртки, как у Путина".

Соответствующее сообщение размещено на сайте общества.

В такой куртке Путин ездил на рыбалку в Туву в 2017 году.

"Та же куртка, в которой Владимир Владимирович Путин ездил на рыбалку в Туве, поступила в продажу в сеть магазинов "Армия России", оператором которой выступает АО "Военторг", - сказали в пресс-службе.

В "Военторге" заявили, что долгое время эта демисезонная ветровка из плотного материала была эксклюзивом, сшитым только для президента России.

 
Путин на Туве, скриншот из видео

Украинская правда
Темы: ПутинРосcияармия
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