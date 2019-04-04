У Порошенко подозревают, что требованием о стадионе Зеленский хочет избежать дебатов

В штабе кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко считают, что различные требования шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят о страхе и нежелание участвовать в дебатах

Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мне окончательно позиция команды Зеленского относительно дебатов непонятна. Пока выставляются какие-то условия: извинитесь за то, расскажите нам о том, сделайте то и так далее... ", - сказал он

"Это постоянное выставление условий вызывает подозрение, что у Зеленского нежелание и страх выходить на дебаты. Но поверьте, если будет, без каких-либо условий, четкое согласие оппонирующей стороны, то за нами дело не станет", - заявил Медведев.

По его мнению, обществу непонятна позиция Зеленского, поэтому очень важно, чтобы тот пришел и рассказал о своей программе.

"Не пошутил, не сценки какие-то ставил, а рассказал, как будет решать проблемы страны", - сказал он.

При этом, на вопрос, как в штабе Порошенко видят дебаты на стадионе, Медведев ответил, что это будет странно, но согласились бы, даже если бы команда Зеленского предложила провести их в цирке.

При этом он отметил, что на территории стадиона должны быть поровну представлены сторонники обоих кандидатов, а не "60 тысяч одного кандидата и 10 тысяч другого".

На вопрос журналистов, будут ли продаваться билеты на дебаты на НСК "Олимпийский", Медведев ответил, что, теоретически, штабы должны выкупить все билеты и раздать их своим сторонникам.

При этом он подчеркнул, что подобные дебаты на грани здравого смысла и пока между командами кандидатов никакого конкретного их обсуждения не было.

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Напомним: