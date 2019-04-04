У Порошенко подозревают, что требованием о стадионе Зеленский хочет избежать дебатов
В штабе кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко считают, что различные требования шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят о страхе и нежелание участвовать в дебатах
Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.
"Мне окончательно позиция команды Зеленского относительно дебатов непонятна. Пока выставляются какие-то условия: извинитесь за то, расскажите нам о том, сделайте то и так далее... ", - сказал он
"Это постоянное выставление условий вызывает подозрение, что у Зеленского нежелание и страх выходить на дебаты. Но поверьте, если будет, без каких-либо условий, четкое согласие оппонирующей стороны, то за нами дело не станет", - заявил Медведев.
По его мнению, обществу непонятна позиция Зеленского, поэтому очень важно, чтобы тот пришел и рассказал о своей программе.
"Не пошутил, не сценки какие-то ставил, а рассказал, как будет решать проблемы страны", - сказал он.
При этом, на вопрос, как в штабе Порошенко видят дебаты на стадионе, Медведев ответил, что это будет странно, но согласились бы, даже если бы команда Зеленского предложила провести их в цирке.
При этом он отметил, что на территории стадиона должны быть поровну представлены сторонники обоих кандидатов, а не "60 тысяч одного кандидата и 10 тысяч другого".
На вопрос журналистов, будут ли продаваться билеты на дебаты на НСК "Олимпийский", Медведев ответил, что, теоретически, штабы должны выкупить все билеты и раздать их своим сторонникам.
При этом он подчеркнул, что подобные дебаты на грани здравого смысла и пока между командами кандидатов никакого конкретного их обсуждения не было.
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Напомним:
- После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
- 3 апреля шоумен позвал действующего президента дебатировать на стадионе НСК "Олимпийский" – и тот согласился.
- Национальная общественная телерадиокомпания Украины ("Суспыльне") заявила, что может провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это будут не дебаты, а скорее агитация.
- Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля. Дебаты должны пройти в пятницу, 19 апреля.
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