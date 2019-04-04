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У Порошенко подозревают, что требованием о стадионе Зеленский хочет избежать дебатов

Четверг, 4 апреля 2019, 15:53

В штабе кандидата в президенты и действующего главы государства Петра Порошенко считают, что различные требования шоумена и кандидата в президенты Владимира Зеленского говорят о страхе и нежелание участвовать в дебатах

Об этом на брифинге 4 апреля заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

"Мне окончательно позиция команды Зеленского относительно дебатов непонятна. Пока выставляются какие-то условия: извинитесь за то, расскажите нам о том, сделайте то и так далее... ", - сказал он

"Это постоянное выставление условий вызывает подозрение, что у Зеленского нежелание и страх выходить на дебаты. Но поверьте, если будет, без каких-либо условий, четкое согласие оппонирующей стороны, то за нами дело не станет", - заявил Медведев.

По его мнению, обществу непонятна позиция Зеленского, поэтому очень важно, чтобы тот пришел и рассказал о своей программе.

"Не пошутил, не сценки какие-то ставил, а рассказал, как будет решать проблемы страны", - сказал он.

При этом, на вопрос, как в штабе Порошенко видят дебаты на стадионе, Медведев ответил, что это будет странно, но согласились бы, даже если бы команда Зеленского предложила провести их в цирке.

При этом он отметил, что на территории стадиона должны быть поровну представлены сторонники обоих кандидатов, а не "60 тысяч одного кандидата и 10 тысяч другого".

На вопрос журналистов, будут ли продаваться билеты на дебаты на НСК "Олимпийский", Медведев ответил, что, теоретически, штабы должны выкупить все билеты и раздать их своим сторонникам.

При этом он подчеркнул, что подобные дебаты на грани здравого смысла и пока между командами кандидатов никакого конкретного их обсуждения не было.

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Напомним:

  • После первого тура президентских выборов, который состоялся 31 марта, борьбу за пост главы государства продолжают Владимир Зеленский и Петр Порошенко.
  • 3 апреля шоумен позвал действующего президента дебатировать на стадионе НСК "Олимпийский" – и тот согласился.
  • Национальная общественная телерадиокомпания Украины ("Суспыльне") заявила, что может провести трансляцию со стадиона "Олимпийский", но это будут не дебаты, а скорее агитация.
  • Второй тур выборов президента должен состояться 21 апреля. Дебаты должны пройти в пятницу, 19 апреля.  

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПорошенкоЗеленскийвыборы президента 2019дебаты
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