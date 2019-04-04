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В Беларуси снесли кресты памяти жертв репрессий и задержали активистов

Четверг, 4 апреля 2019, 17:06

В Беларуси в урочище Куропаты снесли кресты, установленные активистами в честь жертв сталинских репрессий, и задержали защитников мемориала.

Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".

Правоохранители задержали 15 человек, в том числе, оппозиционеров Дмитрия Дашкевича и Павла Северинца, активистов Нину Багинскую, Филиппа Шаврова, Дениса Урбановича.

Сам мемориал оцепили, на территорию никого не пускают. Оттуда, по данным активистов, вывезли все 70 крестов.

Власть не объясняет, кто принял решение снести памятные знаки и куда их вывезли.

 
ФОТО: "РАДЫЁ СВАБОДА"

Директор лесного хозяйства Александр Миронович лишь сказал, что в Куропатах проходят плановые работы по благоустройству, монтируются ограждения, "удаляются незаконно установленные сооружения".

При этом лица "в штатском" и правоохранители мешали политику и активисту Павлу Северинцу вести видеотрансляцию и отгоняют журналистов. Номера автомобилей, на которых вывозятся кресты, закрыты тряпками.

 
ФОТО: "РАДЫЁ СВАБОДА"

Координатор инициативы "За спасение мемориала Куропаты" Анна Шапутько назвала события четверга "глобальным преступлением".

По ее словам, никаких общественных обсуждений относительно сноса крестов не проводилось, были суды и штрафы за их установку, должен был состояться суд относительно дальнейших действий в отношении крестов.

 
ФОТО: "РАДЫЁ СВАБОДА"

Напомним:

  • Куропаты – урочище под Минском, где в 1937-1941 годах сотрудники НКВД расстреливали репрессированных жителей Белорусской Республики, по разным подсчетам, от 40 до 200 тысяч человек.
  • В честь расстрелянных активисты и оппозиционеры установили в урочище кресты и другие мемориальные знаки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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