ООС: Боевики дважды стреляли у Лебединского, потерь нет
С начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил боевики шесть раз обстреливали позиции украинских защитников, потерь среди военных нет.
Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 4 апреля.
Отмечается, что трижды террористы применяли, запрещенное минскими договоренностями вооружение. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
"Все обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.
В частности, оккупанты дважды били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединский.
С миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия стреляли у Авдеевки.
"С ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески", - добавили в ООС.
Также террористы стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка городского типа Талаковка, а с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь.
Сообщается, что подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
В ООС уверяют, что ситуация остается под контролем украинских военных.
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