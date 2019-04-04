ООС: Боевики дважды стреляли у Лебединского, потерь нет

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Четверг, 4 апреля 2019, 19:05

С начала текущих суток в зоне проведения операции объединенных сил боевики шесть раз обстреливали позиции украинских защитников, потерь среди военных нет.

Об этом говорится в сводке ООС по состоянию на 18:00 4 апреля.

Отмечается, что трижды террористы применяли, запрещенное минскими договоренностями вооружение. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Все обстрелы были осуществлены в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты дважды били из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединский.

С миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия стреляли у Авдеевки.

"С ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Пески", - добавили в ООС.

Также террористы стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле поселка городского типа Талаковка, а с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Павлополь.

Сообщается, что подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

В ООС уверяют, что ситуация остается под контролем украинских военных.

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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